Vučić o godišnjici Briselskog sporazuma: Trinaest godina laži, ne žele da osnuju ZSO (video)

On je uveren da Priština neće formirati ZSO i upozorava na nove pokušaje pritiska i predloga da rešenje bude u okviru kosovskog sistema Vučić poručuje da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, povodom 13. godišnjice Briselskog sporazuma, da 19. april 2013. godine nije bio lak, već dan pun kompromisa u gotovo nemogućim uslovima, ali da je taj dokument bio najmanje loše što se u tom trenutku moglo dobiti. U intervjuu za