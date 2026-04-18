Haos u Ormuzu i sukobi u Libanu potkopavaju nade u Trumpov mirovni dogovor

Iran je u subotu ponovo uveo ograničenja za brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, dok je Izrael gađao ciljeve u Libanu, čime su potkopana očekivanja o skorom mirovnom dogovoru koji je najavljivao predsednik SAD Donald Trump.

Islamska Republika je putem radio-poruka obavestila brodove da je plovni put zatvoren za pomorski saobraćaj, a jedan supertanker prijavio je da je pod vatrom, navode vlasnici brodova u toj oblasti koji su želeli da ostanu anonimni zbog bezbednosne situacije. Haos u Ormuskom moreuzu, kroz koji je pre početka američko-izraelskog rata protiv Irana u februaru prolazila oko petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa, izbio je dan nakon što je Iran saopštio da će