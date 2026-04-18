Na aerodromu u Skoplju carinici zaplenli zlatni nakit vredan milion evra

Direktor Carinske uprave Severne Makedonije Boban Nikolovski izjavio je da su carinici na aerodromu u Skoplju sprečili šverc 1,7 kilograma skupocenog zlatnog nakita. „Carinici na Međunarodnom aerodromu ‘Skoplje’ sprečili su krijumčarenje 1,7 kilograma zlatnog nakita, koji je tokom krivičnog postupka sudski veštak procenio na skoro milion evra“, rekao je Nikolovski na javnom servisu MTV. Istakao je da su na graničnom prelazu skopskog aerodroma u protekle dve sedmice