OFAK produžio JANAF-u licencu za transport nafte za NIS do 16. juna

Hrvatski JANAF je saopštio da je dobio novu licencu od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK – Office of Foreign Assets Control) kojom se do 16. juna, kako je navedeno, odobrava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i neophodne za transport nafte u okviru ugovora sa kompanijom NIS.

Kompanija ističe da je izdavanje licence potvrda stabilnosti i odgovornog poslovanja JANAF-a, prenosi RTS. „Ova licenca omogućava bezbedno snabdevanje naftnim proizvodima, a naš cilj je da nastavimo da zadovoljavamo energetske potrebe Republike Hrvatske i ovog dela Evrope“, izjavio je predsednik Uprave JANAF-a Stjepan Adanić. OFAK je prethodno izdao novu operativnu licencu za rad NIS-a do 16. juna. Kompanija NIS zatražila je 9. aprila od OFAK-a novu posebnu licencu