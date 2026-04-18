Potpuno goloruk „savladao” semafor: Mladić u Topoli oštetio opštinu za 150.000 dinara

Današnje saopštenje Policijske uprave Kragujevac, zbog bizarnosti slučaja u Topoli, zaslužuje da osvane u kultnoj rubrici „Verovali ili ne!”.

Naime, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Topoli, operativnim radom, identifikovali su R. M. (28) iz ovog mesta koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo uništenje i oštećenje javnih uređaja. Sumnja se da je on 11. aprila, oko 2:30 časova, u Topoli, upotrebom fizičke snage oborio semafor, koji je ostavio na trotoaru i na taj način pričinio štetu opštini koja se procenjuje na oko 150.000 dinara, navodi se u saopštenju medijima PU Kragujevac. Protiv