Vaterpolisti Radničkog pobedili Šabac za plasman u finale Regionalne lige

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca plasirali su se u finale Regionalne lige, pošto su u svom bazenu pobedili ekipu Šapca sa 15:9 (4:2, 4:4, 2:1, 5:2).

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Boris Vapenski sa četiri gola, a Andrija Prlainović je postigao tri pogotka. U ekipi Šapca bolji od ostalih su bili Nemanja Stanojević i Ognjen Stojanović sa po tri gola. Radnički će u nedelju u finalu završnog turnira igrati protiv kotorskog Primorca, koji je ranije nakon peteraca savladao Jadran iz Herceg Novog sa 22:20 (4:5, 3:3, 5:5, 4:5, 5:3).