Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš prezadovoljan: "Fantastičan početak, želimo rekorde i u maratonu"

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš izjavio je da je prezadovoljan kako je protekla polumaratonska trka u kojoj su pali rekordi u obe konkurencije i istakao da je to fantastičan početak i dodao da želi da se i u maratonskoj trci obore rekordi.

Kod muškaraca je pobedio Kenijac Abong Kumva sa rezultatom 1:00,47, a kod žena njegova sunarodnica Valentina Džebet sa vremenom 1:10,47 sati. "Manifestacija je počela fantastično, upravo onako kako smo mi priželjkivali. Videli smo sjajan rezultat u muškoj konkurenciji, sa tim ne može da se pohvali mnogo polumaratona ne samo u regionu, nego i u svetu. Kod dama je pobednica istračala vreme 1:10,47 i to pokazuje da sve ono što smo planirali u protekle dve godine ima