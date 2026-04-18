Kijev izneo pozadinu današnje pucnjave u ukrajinskoj prestonici: To je teroristički čin

KIJEV: Istražitelji ukrajinske službe bezbednosti okarakterisali su današnju pucnjavu u Kijevu u kojoj je najmanje šestoro ljudi ubijeno, a najmanje 14 ranjeno, kao teroristički čin, istakavši da je istraga i dalje u toku, prenosi Ukrinform.

Odvojeno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski istakao je da broj povređenih i ubijenih može porasti, ističući da je među povređenima i 12-godišnji dečak. Govoreći o napadaču koji je tokom policijske akcije ubijen, Zelenski je rekao da on nije prethodno krivično osuđivan, kao i da je dugo živeo u ukrajinskoj Donejckoj oblasti. "Sve što se može znati o njemu i zašto je to uradio sada se otkriva. Svaki detalj mora biti proveren. Istražitelji imaju nekoliko