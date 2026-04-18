Produžena operativna licenca NIS-u za 60 dana

(Foto: Shutterstock/dr Igi) Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAC - Office of Foreign Assets Control) produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, na 60 dana, do 16. juna, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ministarstvo rudarstva i energetike je, prema njenim rečima, dobilo dobre vesti iz SAD, da je produžena licenca za rad NIS-u za 60 dana, što je veoma važno za stabilnije planiranje kupovine sirove nafte, siguran rad rafinerije u Pančevu i pouzdano snabdevanje naftnim derivatima u zemlji. Đedović Handanović je naglasila da ovo produženje predstavlja pozitivan signal napretka u pregovorima o promeni vlasništva između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta i da je za