NIS: Nova licenca za rad do 16. juna, omogućen nastavak operativnih aktivnosti

Naftna industrija Srbije (NIS) dobila je novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 16. junom 2026. godine, saopštila je sinoć ta kompanija.

Kako se navodi u saopštenju, tom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja. "Kompanija NIS ovim putem izražava zahvalnost svim domaćim i inostranim parnterima koji su podržali ovaj proces", dodaje se u saopštenju.