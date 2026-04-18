Izložbe, koncerti, Dečji Đurđevdanski karneval tokom maja u Kragujevcu

Gradsko veće usvojilo je program Majskih svečanosti, kojima će Kragujevac ove godine obeležiti Đurđevdan – Dan grada, kroz bogat i raznovrstan kulturno-umetnički, obrazovni i zabavni sadržaj.

Tokom maja, građane i goste Grada očekuje više od dvadeset programa koji će okupiti umetnike, naučnike, studente i ljubitelje kulture, a svečanosti će, tradicionalno, biti u znaku negovanja istorijskog nasleđa, umetničkog stvaralaštva i savremenog duha Grada. Program počinje 3. maja Đurđevdanskim pesničkim susretima u Centru za negovanje tradicionalne kulture „Abraševiću“, dok će u narednim danima biti organizovana brojna predavanja, književne večeri i izložbe,