Debi ženskog trenera i odmah novi poraz: Volfsburg prekinuo višemesečni post, užasan start Mari-Lujz Ete i pored mnogo šansi!

Hot sport pre 1 sat
Veoma bled početak! Union Berlin poražen je na svom terenu od Volfsburga sa 2:1 u meču Bundeslige, a duel će ostati upamćen i po tome što je ovo bila istorijska utakmica za domaćina, pošto je Mari-Lujz Eta postala prva žena koja je vodila muški tim u jednoj od pet najjačih evropskih liga.

Ipak, debi iz snova izostao je, jer je Volfsburg odneo sva tri boda. Gosti su poveli već u 11. minutu, kada je precizan bio Patrik Vimer, a prednost je udvostručena odmah na startu drugog poluvremena. Igrao se 46. minut kada je Kristijan Eriksen asistirao, a Dženan Pejčinović pogodio za velikih 2:0. Union je uspeo samo da ublaži poraz u završnici susreta. U 85. minutu mrežu Volfsburga zatresao je Oliver Berk, posle asistencije Andreja Ilića, ali domaći tim nije
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Frau Eta, moraće to bolje: Poraz prve žene na klupi bundesligaša

Frau Eta, moraće to bolje: Poraz prve žene na klupi bundesligaša

Sport klub pre 26 minuta
Haos na Banovom brdu: Izbila tuča na tribinama, igrač preskočio ogradu (foto)

Haos na Banovom brdu: Izbila tuča na tribinama, igrač preskočio ogradu (foto)

Mondo pre 1 sat
Skandal na Banovom brdu: Tuča posle utakmice Čukarički - Radnik, igrač gostiju preskočio ogradu

Skandal na Banovom brdu: Tuča posle utakmice Čukarički - Radnik, igrač gostiju preskočio ogradu

Kurir pre 1 sat
Izgubila Meri-Luis Eta, prva žena u Top 5 ligama Evrope: Nije pomogla ni asistencija Srbina

Izgubila Meri-Luis Eta, prva žena u Top 5 ligama Evrope: Nije pomogla ni asistencija Srbina

Mondo pre 1 sat
Fudbaler Radnika preskočio ogradu i uleteo u tuču na Banovom brdu

Fudbaler Radnika preskočio ogradu i uleteo u tuču na Banovom brdu

B92 pre 1 sat
Hofenhajm pobedio Dormutnd golom iz penala u 98. minutu, Volfsburg bolji od Union Berlina

Hofenhajm pobedio Dormutnd golom iz penala u 98. minutu, Volfsburg bolji od Union Berlina

Politika pre 46 minuta
Veljko Paunović ima napadača u Bundesligi: Ovaj momak prkosi svima, opet je asistirao, ali ovoga puta uzaludno

Veljko Paunović ima napadača u Bundesligi: Ovaj momak prkosi svima, opet je asistirao, ali ovoga puta uzaludno

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BerlinETA

Sport, najnovije vesti »

Korak bliže odbrani titule: Zvezda ubedljiva protiv Vojvodine na startu plej-ofa

Korak bliže odbrani titule: Zvezda ubedljiva protiv Vojvodine na startu plej-ofa

Danas pre 36 minuta
Grci pišu da Pokuševski želi njihov pasoš

Grci pišu da Pokuševski želi njihov pasoš

Danas pre 12 minuta
Srbija doživela novi poraz u kvalifikacijama za Mundijal

Srbija doživela novi poraz u kvalifikacijama za Mundijal

Danas pre 1 sat
Voša sa igračem manje izgubila od Zvezde

Voša sa igračem manje izgubila od Zvezde

Radio 021 pre 26 minuta
Pet golova, crveni karton Vojvodine i ponovo Katai - derbi kola pripao Zvezdi

Pet golova, crveni karton Vojvodine i ponovo Katai - derbi kola pripao Zvezdi

RTS pre 36 minuta