Debi ženskog trenera i odmah novi poraz: Volfsburg prekinuo višemesečni post, užasan start Mari-Lujz Ete i pored mnogo šansi!…

Veoma bled početak! Union Berlin poražen je na svom terenu od Volfsburga sa 2:1 u meču Bundeslige, a duel će ostati upamćen i po tome što je ovo bila istorijska utakmica za domaćina, pošto je Mari-Lujz Eta postala prva žena koja je vodila muški tim u jednoj od pet najjačih evropskih liga.

Ipak, debi iz snova izostao je, jer je Volfsburg odneo sva tri boda. Gosti su poveli već u 11. minutu, kada je precizan bio Patrik Vimer, a prednost je udvostručena odmah na startu drugog poluvremena. Igrao se 46. minut kada je Kristijan Eriksen asistirao, a Dženan Pejčinović pogodio za velikih 2:0. Union je uspeo samo da ublaži poraz u završnici susreta. U 85. minutu mrežu Volfsburga zatresao je Oliver Berk, posle asistencije Andreja Ilića, ali domaći tim nije