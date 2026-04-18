„Krađa vremena je nacionalni sport u Srbiji!”: Koković besan posle poraza – udario i na suđenje i na tempo!

Trener Železničara bez zadrške nakon poraza od Partizana! Posle poraza od Partizana u Humskoj rezultatom, trener Železničara Radomir Koković nije skrivao ogromno nezadovoljstvo – kako igrom, tako i onim što se, po njegovim rečima, dešavalo na terenu u drugom poluvremenu.

Iako je njegov tim imao dobre momente, posebno u prvom delu igre, smatra da je utakmica izgubila svaki ritam u nastavku. Drago mi je ako ste vi videli – super, ja sam video borbu u nekim momentima. Prvi deo smo igrali jako dobro, imali kontrolu. Partizan je dao gol iz prvog šuta, pa drugi gol ista priča – naša greška i primamo gol. Ne bih mnogo komentarisao utakmicu Poslednjih 70 minuta nije bilo igre. Padanje, odugovlačenje, nosila… Nadoknada je trebalo da bude 15