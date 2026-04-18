Rajaković ispisao istoriju, ali doživeo hladan tuš: Klivlend enigma za Toronto na startu plej-ofa!

Vatreno krštenje za Rajakovića! Darko Rajaković je ove sezone ispisao posebno poglavlje NBA istorije kao prvi trener iz Evrope koji je odveo jednu ekipu do plej-ofa, ali je odmah po početku doigravanja dobio i najteži mogući test.

Njegovi Toronto Reptorsi, kao peti tim Istočne konferencije, našli su se naspram četvrtoplasiranog Klivlenda, ekipe koja je od starta serije pokazala zašto važi za jednog od najopasnijih rivala na Istoku. U prvom meču u Ohaju, domaćin je bio bolji rezultatom 126:113 i tako poveo 1-0 u seriji, iako je meč u prvom delu delovao prilično izjednačeno. Toronto je držao priključak, ali se sve promenilo nakon pauze, kada je Klivlend ubacio u višu brzinu i prelomio