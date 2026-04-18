Evo zašto je Barselona najteži rival za Zvezdu: ipak, jedan podatak budi nadu

U petak uveče je završen ligaški deo Evrolige. Posle 38 kola, puno uspona i padova, krivina i pravaca kojima se jurilo šestom brzinom, poznat je plasman prvih deset ekipa u doigravanju, samim tim i raspored utakmica u plej-inu. Crvena zvezda će u utorak 21. aprila gostovati Barseloni, a ta utakmica je na programu od 20.45 časova. Uoči poslednjih utakmica Zvezda je mogla da igra protiv Barselone, Panatinaikosa ili Monaka. I, čini se, dobila najtežeg mogućeg rivala.