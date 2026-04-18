Identifikovan počinilac vandalskog čina u Topoli: Muškarac (28) se sumnjiči da je izvadio semafor

Policija u Topoli identifikovala je počinioca vandalskog čina koji je pre šest dana izvalio semafor u tom mestu.

Kako je navedeno u saopštenju Policijske uprave Kragujevac, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Topoli, operativnim radom, identifikovali su R. M. (28) iz ovog mesta koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo uništenje i oštećenje javnih uređaja. - Sumnja se da je on 11. aprila, oko 2:30 časova, u Topoli, upotrebom fizičke snage oborio semafor, koji je ostavio na trotoaru i na taj način pričinio štetu opštini koja se procenjuje na oko 150.000 dinara,