Iran ponovo zatvorio Ormuski moreuz! "Vraća se pod strogu kontrolu zbog američke blokade" Dramatičan preokret samo nekoliko sati nakon deblokade prolaza!

Od najnovijeg Hronološki Stižu izveštaji o pucnjavi nakon što su najmanje dva broda pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz, izveštava novinska agencija Rojters, pozivajući se na pomorske izvore.

Iran je ranije povukao kratkotrajno ponovno otvaranje ključnog plovnog puta, optužujući SAD da ne ispunjavaju svoje obaveze prema sporazumu o prekidu vatre. Do toga je došlo kada je nekoliko brodova počelo da se kreće kroz brodsku trasu u onome što je Rojters nazvao "prvim većim kretanjem" brodova u moreuzu od početka rata. Međutim, konvoj koji se formirao izgleda da se do sada razišao, kako pokazuju nedavni podaci praćenja sa platforme MarineTraffic. Digitalni