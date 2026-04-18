Karlo Ančeloti brutalan: Ovo je razlog zašto je propao italijanski fudbal

Kurir pre 34 minuta
Karlo Ančeloti brutalan: Ovo je razlog zašto je propao italijanski fudbal

Selektor reprezentacije Brazila Karlo Ančeloti rekao je da je italijanski fudbal izgubio tempo i da mora ponovo da napravi kvalitetne odbrambene igrače, pošto se u fudbalu ne radi samo o postizanju više golova od protivnika. "Fundamentalna razlika između Serije A i Lige šampiona je tempo.

Ne samo trčanje, već i mentalni tempo, stalna angažovanost, intenzitet, što nije prazna reč i ne može se primeniti samo u određenim fazama utakmice. Italijanski fudbal je izgubio upravo to. Takođe je izgubio čvrstiu. Već nam nedostaje talenta u ostalim delovima terena, ali preterani fokus na taktiku je iskrivio naše karakteristike, one na kojima smo uvek gradili našu istoriju", rekao je Ančeloti za list Il Đornale. Reprezentacija Italije će propustiti treće
Karlo Anćeloti otkrio šta nedostaje italijanskom fudbalu: Nije bitno samo postići više golova od protivnika

Karlo Anćeloti otkrio šta nedostaje italijanskom fudbalu: Nije bitno samo postići više golova od protivnika

Danas pre 6 sati
FudbalLiga ŠampionaBrazilKarlo AnćelotiItalijaserija a

Koventri se posle 25 godina vratio u Premijer ligu

Koventri se posle 25 godina vratio u Premijer ligu

Politika pre 5 minuta
