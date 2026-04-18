"Moraćemo ponovo da počnemo da bacamo bombe" Tramp žestoko zapretio Iranu, pa najavio "iznenađenje" u Beloj kući (video)

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi mogao da okonča prekid vatre sa Iranom ako se do srede ne postigne dugoročni sporazum o okončanju rata. - Možda ga neću produžiti, ali blokada (iranskih luka) će ostati - rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors Van po povratku u Vašington iz Finiksa, Arizona. - Dakle, imate blokadu i nažalost, moraćemo ponovo da počnemo da bacamo bombe - rekao je. Donald Tramp je rekao da pregovori sa Iranom ulaze u završnu fazu