Predsednik Brazila u poseti Španiji: Danas sastanak sa latinoameričkim liderima o desnici i demokratiji

Predsednik Brazila Luis Inasio Lula da Silva danas počinje dvodnevnu posetu Španiji, gde će se sastati sa premijerom te zemlje Pedrom Sančezom i drugim liderima zabrinutim povodom rasta krajnje desnice širom sveta.

Dvojica zvaničinka će se danas sastati sa liderima više zemalja Latinske Amerike na IV Sastanku u odbranu demokratije. Tu konferenciju su zajednički osnovale Španija i Brazil 2024. godine kao forum za razmenu ideja o suzbijanju, kako organizatori tvrde, "ekstremizma, polarizacije i dezinformacija" koji podrivaju participativnu demokratiju. Lula i Sančes su više puta javno istakli svoje neslaganje sa administracijom predsednika SAD Donaldom Trampom, da bi im on