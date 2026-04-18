Slatka osveta Zvezde: Crveno-beli prvi put ove sezone savladali Vojvodinu i stigli na korak od nove titule

Od najnovijeg Hronološki Trifković je posle provere VAR-a poništio odluku i dodelio žuti karton Ovusuu zbog simuliranja.

Golman Rosić je oborio Ovusua. Odlična akcija Zvezde, Kostov je prebacio loptu do Duartea, ovaj centrirao, a pravac lopte je promenio neko od defanzivaca Vojvodine, pa je ona pala na noge Enemu koji je sa nekoliko metara šalje u mrežu. Prigovorio je Vukan Savićević sudiji Trifkoviću tražeći penal posle starta na Meriju. Marko Mladenović menja kapitena Njegoša Petrovića. Ulaze Duarte, Tiknizjan, Ovusu i Enem Izlaze Arnautović, Avdić, Eraković i Katai Nije dugo