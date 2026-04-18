Šok objava iz Bele kuće, oglasio se Tramp: "Otkrili smo zanimljive dokumente o NLO, uskoro ćemo ih objaviti"

Donald Tramp je izjavio da je pregled vladinih materijala o neidentifikovanim letećim objektima ( NLO), koji je sprovela njegova administracija, otkrio više "zanimljivih" dokumenata i najavio da će uskoro početi njihovo objavljivanje.

Govoreći na događaju organizacije "Turning Point USA" u Finiksu, Tramp je rekao da je pronađen veliki broj interesantnih zapisa i da će javnost uskoro moći da vidi deo njih. On je u februaru naložio američkim agencijama da deklasifikuju dosijee o neidentifikovanim vazdušnim fenomenima i mogućem vanzemaljskom životu, uz obrazloženje da tema izaziva veliko interesovanje javnosti. Ova odluka usledila je nakon ranijih izjava bivšeg predsednika Barak Obama o postojanju