Šok studija: Jastozi osećaju bol kao ljudi - lekovi protiv bolova smanjuju njihovu reakciju na patnju

Nova studija donosi sve veći broj dokaza da jastozi osećaju bol, pri čemu ovi rakovi naizgled reaguju na električne šokove emocionalnim stresom.

Nova istraživanja na norveškim jastozima dodatno potvrđuju sve više dokaza da ovi rakovi osećaju bol, nešto na šta su naučnici dugo sumnjali, a što je čak inspirisalo čuveni esej Dejvida Fostera Volasa iz 2004. godine Razmislite o jastogu. U studiji objavljenoj 13. aprila u časopisu Sajentifik reports, istraživači su otkrili da dva leka za ublažavanje bolova kod ljudi – aspirin i lidokain – značajno smanjuju reakcije bekstva kod norveških jastoga kada su izloženi