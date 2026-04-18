Najveći nosač aviona na svetu se vratio na Bliski istok: Spreman za nastavak rata nakon velikog požara

Najveći nosač aviona na svetu USS Gerald R. Ford vratio se u Crveno more kako bi učestvovao u ratu na Bliskom istoku, prenosi " India Express". On je donedavno bio u istočnom Mediteranu i danas je prošao kroz Suecki kanal zajedno sa dva razarača i sada ponovo deluje u Crvenom moru. Američki nosač aviona USS Gerald R. Ford bio je mesec dana u Sredozemnom moru zbog velikog požara koji je izbio u vešeraju broda. Mesec dana je bio van mesta sukoba zbog popravke. Da