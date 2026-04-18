Ovo se nije desilo od početka rata na Bliskom istoku: Teheran izdao hitno saopštenje, tiče se celog sveta

Vazdušni prostor Irana delimično je ponovo otvoren za međunarodne letove, prenosi državna novinska agencija IRNA.

Uprava za civilno vazduhoplovstvo ove zemlje izdala je saopštenje da su vazdušni prostor i određeni broj aerodroma otvoreni od 07:00 po lokalnom vremenu (04:30 po srednjoevropskom vremenu), kao i da će letovi od danas biti postepeno obnavljani, izveštava IRNA, a prenosi BBC. U galeriji pogledajte fotografije rata u Iranu: Vazdušni pravci iznad istočnog dela zemlje otvoreni su za međunarodne letove, dodaje ovaj medij. Vazdušni prostor iznad Irana bio je zatvoren