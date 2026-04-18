Prve slike Meline Džinović s mužem milionerom: Konačno je izveo s jahte, svi na ulici zurili u mladence (foto)

Bivša žena balkanske muzičke zvezde Harisa Džinovića, Melina Galić, danas se u Monaku udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja.

Nakon venčanja mladenci su se sa svojim kumovima uputili 300 kilometara dalje od mesta gde su se venčali. Slavlje nakon venčanja je u Portofinu, luksuznom letovalištu u Italiji. Iako su gosti uveliko pristizali u restoran gde se organizuje proslava, Melina je odbijala da krene. Sve vreme se šetala po skupocenoj jahti svog supruga bogatog Britnca. On ju je u odelu čekao, a razlog tome je njena želja da svi turisti odu, kako bi mogla u miru da pođe ka restoranu.