Fudbaleri Omladinca nisu realizovali penal, u finišu meča stigli do boda protiv Reala

ČAČAK – Fudbaleri Omladinca odigrali su danas u Zablaću nerešeno 1:1 protiv ekipe Reala iz Podunavaca.

Dobro je igrao domaći tim protiv drugoplasirane ekipe Srpske lige Zapad, i uz malo sreće mogao je doći do sva tri boda. Meč je umnogome usmerio promašeni penal Omladinca u 20. minutu. Udarac sa bele tačke nije realizovao Dajlan Baždarević. U 38. minutu gosti su poveli pogotkom Petrovića. Pokušavali su fudbaleri iz Zablaća na sve načine da dou do toliko željenog gola, a to im se ostvarilo pred sam kraj susreta, u 86. minutu kada je loptu u mrežu golmana Reala poslao