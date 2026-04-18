Iran: Ormuski moreuz neće ostati otvoren ako SAD nastave blokadu luka i brodova

Iran je saopštio da je Ormuski moreuz ponovo potpuno otvoren za komercijalne brodove, ali je zapretio da će ga ponovo zatvoriti ako Sjedinjene Američke Države (SAD) nastave blokadu iranskih brodova i luka.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf izjavio je jutros da "Ormuski moreuz neće ostati otvoren" ako se američka blokada nastavi. Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će američka blokada iranskih brodova i luka "ostati na snazi" dok Teheran ne postigne dogovor sa SAD. Prema sajtu za praćenje pomorskog saobraćaja MarineTraffic, brodovi od jutros prolaze kroz Ormuski moreuz. Nekoliko brodova, uključujući i brodove namenjene za prevoz nafte,