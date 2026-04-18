Iran ponovo uvodi ograničenja za prolazak brodova kroz Ormuski moreuz

Iranska vojska saopštila je da se ponovo uvode ograničenja za prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, navodeći da su SAD „ponovo narušile poverenje“ u vezi sa primirjem između dve strane, prenosi CNN.

U petak je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči objavio na mreži X da je moreuz otvoren za saobraćaj, ali su već nekoliko sati kasnije iranski državni mediji potvrdili „potpun nadzor iranskih oružanih snaga nad prolaskom brodova, te da se takav prolaz smatra ništavnim ukoliko se navodna pomorska blokada nastavi“, prenosi CNN. Predsednik SAD Donald Tramp insistirao je da će pomorska blokada iranskih luka ostati na snazi dok se ne postigne potpuni sporazum