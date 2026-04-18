Ormuski moreuz ponovo zatvoren: Tramp poručuje da ga "niko neće ucenjivati"

Iran je preko svojih državnih medija objavio poruku da je Ormuski moreuz praktično ponovo zatvoren jer, kako oni tvrde, Amerikanci nisu ispunili svoj deo dogovora.

Pod tim, Teheran podrazumeva da SAD i dalje blokiraju brodove koji idu ka iranskim lukama ili iz njih isplovljavaju, prenosi BBC. Iranske vlasti sada poručuju da se situacija vraća na onu od pre nekoliko dana, kada je moreuz bio pod strogom kontrolom iranske vojske. Podsetimo, pre samo nekoliko dana predsednik SAD Donald Tramp je tvrdio da je Iran već pristao na gotovo sve njegove zahteve, uključujući odricanje od zaliha visoko obogaćenog uranijuma - što je Iran