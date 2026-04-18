(Foto) Beogradski maraton prvi put u dva dana: Poznati najbolji domaći takmičari, Kenijci dominirali u polumaratonu

Beogradski maraton prvi put u dva dana: Poznati najbolji domaći takmičari, Kenijci dominirali u polumaratonu

Newsmax Balkans
Beogradski maraton prvi put se održava tokom dva dana, a današnji program obeležili su polumaraton i večerašnja trka na 10 kilometara. Najbolji među domaćim takmičarima bili su Janko Urošević i Nora Trklja Boca.

Učesnici su imali pozitivne utiske o trci. Koleginica iz Newsmax Balkans Dragana Milenković, koja je istrčala polumaraton, istakla je da joj je ruta odgovarala uprkos usponima, kao i da je ostvarila lični rekord - 21 kilometar pretrčala je za sat i 50 minuta. "Nije bitno koliko si jak, već koliko si izdržljiv", poručila je ona. Kenijski atletičari Frensis Abong Kumva i Valentina Džebet pobednici su polumaratona na 39. Beogradskom maratonu i novi rekorderi staze.
