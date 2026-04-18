Janaf dobio novu OFAC licencu za transport nafte za NIS do 16. juna
Hrvatski JANAF dobio je novu licencu od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK) kojom se do 16. juna odobrava učešće u aktivnostima koje su Neophodne za transport nafte u okviru ugovora sa kompanijom Naftna industrija Srbije (NIS).
Kako je objavio hrvatski Večernji list, OFAK je prethodno izdao novu operativnu licencu za rad NIS-a do 16. juna. Kompanija NIS zatražila je 9. aprila od OFAK novu posebnu licencu kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 17. aprila, kada je isticalo važenje prethodne licence izdate 20. marta. Naftna industrija Srbije (NIS) dobila je posebnu licencu Ministarstva finansija SAD kojom se kompaniji omogućava nastavak