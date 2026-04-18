Pretežno sunčano i toplo uz umerenu oblačnost: Temperatura do 23 stepena

U Srbiji će u subotu biti pretežno sunčano i toplo, uz malu ili umerenu oblačnost, s jutarnjom temperaturom od pet do 10 stepeni, a najvišom dnevnom od 20 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U planinskim predelima tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, a vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. U Beogradu će biti pretežno sunčano, s vetrom slabim i umerenim, severnim i severozapadnim, dok će jutarnja temperatura biti oko 10, a najviša dnevna oko 21 stepen. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 25. aprila, u nedelju će biti pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima. U