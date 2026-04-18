Tramp o pregovorima sa Iranom: Malo se prave pametni, ali vodimo veoma dobre razgovore

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se Iran "malo pravi pametan, ali da se vode veoma dobri razgovori" o okončanju konflikta na Bliskom istoku.

Predsednik SAD je novinarima u Beloj kući, na pitanje da prokomentariše potez Teherana, da povuče odluku o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, rekao da se vode "veoma dobri razgovori", prenosi USA Today. "Iranci se malo prave pametni, kao što to rade već 47 godina", rekao je Tramp. On je ponovio tvrdnje da su SAD uglavnom eliminisale mornaricu, vazduhoplovstvo i rukovodstvo Irana. "Razgovaramo sa njima. Imaćemo neke informacije do kraja dana. Želeli su da