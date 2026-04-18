Tramp: Iran se malo pravi pametan, ali se vode veoma dobri razgovori

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se Iran "malo pravi pametan", ali da se "vode veoma dobri razgovori" o okončanju konflikta na Bliskom istoku.

Tramp je novinarima u Beloj kući, na pitanje da prokomentariše potez Teherana, da povuče odluku o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, rekao da se vode "veoma dobri razgovori". "Zaista dobro funkcionišu (razgovori), malo su se pravili pametni, kao što to rade već 47 godina", rekao je Donald Tramp. On je ponovio tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države uglavnom eliminisale mornaricu, vazduhoplovstvo i rukovodstvo Irana. "Razgovaramo sa njima. Imaćemo neke