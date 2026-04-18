Tramp kritikovao Španiju zbog navodnog slabog doprinosa NATO-u

Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je danas Španiju zbog, kako je rekao, malog doprinosa NATO, ocenivši da su španski finansijski rezultati "tužni". "Da li iko vidi koliko loše stoji Španija.

Njihovi finansijski brojevi, uprkos tome što gotovo ništa ne doprinose NATO-u i svojoj vojnoj odbrani, apsolutno su užasni. Tužno je to gledati", napisao je Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut Sošal. U Španiji je u petak i danas održan samit "Globalna progresivna mobilizacija", a španski premijer Pedro Sančez je istakao da je cilj samita suprotstavljanje, kako je naveo, "rastu krajnje desnice i politici američkog predsednika Donald Trampa". On je pozvao na