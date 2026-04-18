Bolna noć za najvećeg šutera ikad: Kraj sna o plej-ofu i povreda zbog koje se svi pitaju da li je došao kraj dinastije

Kraj jedne ere ili samo bolan pad? Golden Stejt Voriorsi zvanično su završili sezonu nakon što su u odlučujućem plej-in susretu poraženi od Finiks Sansa rezultatom 111:96.

Tim iz Arizone je ovom pobedom osigurao osmo mesto na Zapadu i zakazao duel sa liderom konferencije, Oklahomom, dok „Ratnici“ prvi put posle dugo vremena ostaju bez doigravanja. Apsolutni heroj trijumfa u Finiksu bio je Džejlen Grin, koji je odigrao partiju karijere u najvažnijem trenutku sezone sa 36 poena uz 14/20 iz igre (neverovatnih 8/14 za tri poena). Kad god bi Golden Stejt pokušao da uhvati priključak, Grin bi odgovorio dalekometnom paljbom. Devin Buker je