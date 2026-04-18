Đina Džinović zakasnila na mamino venčanje: Došla kad je sve bilo gotovo

Melina Džinović izgovorila je sudbonosno "da" novom mužu, britanskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu u Monaku.

Uz Melinu su najsrećnijeg dana za nju, bili i najbliži, porodica, roditelji i ćerka Đina Džinović. Ipak, kako Telegraf saznaje, iako je sinoć bila na slavlju u jednom restoranu u Nicu, Đina je propustila mamino venčanje. I dok su na početku gosti i kumovi stizali ispred opštine, od Melinine mezimice nije bilo ni traga, a ni glasa. Melinina naslednica je zakasnila na ceremoniju u opštini i stigla tek na kraju venčanja njene mame i njenog novog muža, milionera. Đina