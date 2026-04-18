Iran poslao upozorenje: Ormuski moreuz će biti zatvoren dok SAD ne prekine blokadu naših luka

Nova pre 36 minuta
Iran poslao upozorenje: Ormuski moreuz će biti zatvoren dok SAD ne prekine blokadu naših luka

Mornarica iranske Revolucionarne garde saopštila je da je Ormuski moreuz od večeras ponovo zatvoren za sve brodove i navela da plovidba neće biti dozvoljena sve dok američka vojska ne prekine blokadu iranskih luka, objavili su iranski mediji.

U saopštenju se navodi da od večeras nijedan brod ne sme da krene sa sidrišta u Persijskom ili Omanskom zalivu. "Svako približavanje Ormuskom moreuzu smatraćemo saradnjom sa neprijateljem i svaki brod koji to pokuša biće meta", stoji u saopštenju. Iranska vojska danas je objavila da je Ormuski moreuz ponovo zatvoren, nakon čega je napala dva indijska broda - tanker i brod za prevoz kontejnera.
Povezane vesti »

Hvala lepo, prijatno: Tramp održao jedan od najvažnijih sastanaka u Beloj kući o ratu s Iranom, pa otišao da igra golf

Hvala lepo, prijatno: Tramp održao jedan od najvažnijih sastanaka u Beloj kući o ratu s Iranom, pa otišao da igra golf

Tramp završio sastanak

Tramp završio sastanak

Iran: Akcije SAD koje ometaju kontrolu Ormuskog moreuza smatramo kršenjem primirja

Iran: Akcije SAD koje ometaju kontrolu Ormuskog moreuza smatramo kršenjem primirja

Ceo svet se pita gde je Tramp dok Iran zatvara Ormuski moreuz: Odgovor će vas potpuno šokirati (foto)

Ceo svet se pita gde je Tramp dok Iran zatvara Ormuski moreuz: Odgovor će vas potpuno šokirati (foto)

Završen sastanak Trampa sa savetnicima o novoj blokadi Ormuskog moreuza

Završen sastanak Trampa sa savetnicima o novoj blokadi Ormuskog moreuza

Akcije SAD u Ormuskom moreuzu Iran će smatrati kršenjem primirja

Akcije SAD u Ormuskom moreuzu Iran će smatrati kršenjem primirja

"Rat između SAD i Irana bi mogao da se nastavi već u narednim danima“

"Rat između SAD i Irana bi mogao da se nastavi već u narednim danima“

Povezane vesti »

Politika, najnovije vesti »

Zubin Potok: U Paljevu pronađeno oružje, eksplozivne naprave i velika količina municije

Zubin Potok: U Paljevu pronađeno oružje, eksplozivne naprave i velika količina municije

Veselinović (SSP): Skup SNS-a u Novom Sadu pritisak na policiju

Veselinović (SSP): Skup SNS-a u Novom Sadu pritisak na policiju

Jednomesečni pritvor Stefanu Raduloviću zbog sumnje da je umešan u sukob u Banjskoj

Jednomesečni pritvor Stefanu Raduloviću zbog sumnje da je umešan u sukob u Banjskoj

Ministar Đurić razgovarao sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Albanije

Ministar Đurić razgovarao sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Albanije

Hvala lepo, prijatno: Tramp održao jedan od najvažnijih sastanaka u Beloj kući o ratu s Iranom, pa otišao da igra golf

Hvala lepo, prijatno: Tramp održao jedan od najvažnijih sastanaka u Beloj kući o ratu s Iranom, pa otišao da igra golf

