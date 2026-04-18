Iran poslao upozorenje: Ormuski moreuz će biti zatvoren dok SAD ne prekine blokadu naših luka
Nova pre 36 minuta
Mornarica iranske Revolucionarne garde saopštila je da je Ormuski moreuz od večeras ponovo zatvoren za sve brodove i navela da plovidba neće biti dozvoljena sve dok američka vojska ne prekine blokadu iranskih luka, objavili su iranski mediji.
U saopštenju se navodi da od večeras nijedan brod ne sme da krene sa sidrišta u Persijskom ili Omanskom zalivu. "Svako približavanje Ormuskom moreuzu smatraćemo saradnjom sa neprijateljem i svaki brod koji to pokuša biće meta", stoji u saopštenju. Iranska vojska danas je objavila da je Ormuski moreuz ponovo zatvoren, nakon čega je napala dva indijska broda - tanker i brod za prevoz kontejnera.