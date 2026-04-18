Koventri se posle 25 godina vratio u Premijer ligu

Izjednačili u 84. Minutu

Fudbaleri Koventrija izborili su plasman u Premijer ligu prvi put posle 25 godina, pošto su večeras u gostima odigrali nerešeno protiv Blekburna rezultatom 1:1 i tako stekli nedostižnu bodovnu prednost u odnosu na trećeplasirani Milvol. Blekburn je vodio od 54. minuta golom Rjoje Morišite, a Bobi Tomas je pogotkom u 84. minutu doneo remi Koventriju i plasman u Premijer ligu. Ekipa koju sa klupe predvodi Frenk Lampard je vodeća u Čempiošipu sa 86 bodova,