Petrović: Postupci protiv policajaca u Novom Sadu iako su postupali po zakonu su upozorenje drugima

Policijska uprava u Novom Sadu saopštila je da je protiv dvojice policajaca pokrenuta inicijativa za disciplinski postupak, a jedan je suspendovan do okončanja postupka, zbog reakcije na blokadi raskrsnice kod Banovine.

Incident se dogodio u petak, kada se jedan građanin verbalno sukobio sa okupljenima zbog blokade raskrsnice prilikom odavanja pošte za 16 nastradalih u padu nadstrešnice. Policajci su ga izdvojili, legitimisali i upozorili. Novinar Danasa i bivši policajac Uglješa Bokić kaže za N1 da je unutrašnja kontrola, po nalogu tužilaštva, proveravala i navode da su policajci počinili zlostavljanje - ali za to, kako je utvrđeno, nema osnova. "To je čist pritisak i ono što sam