Porasla cena zlata nakon vesti o otvaranju Ormuskog moreuza

Cena zlata porasla je za nešto manje od dva odsto, na više od 4.850 dolara po unci, nakon objava o smirivanju situacije oko sukoba na Bliskom istoku.

Do toga je došlo pošto su investitori reagovali na vest da će Ormuski moreuz ostati potpuno otvoren za komercijalni brodski promet tokom desetodnevnog primirja između Izraela i Libana, preneo je Trejding ekonomiks. Međutim, prema iranskim pomorskim vlastima, brodovi su dužni da tranzitiraju "koordinisanom rutom", što je uslov koji je ponovio i ministar spoljnih poslova te zemlje Abas Arakči. Ova objava izazvala je nagli pad cena nafte koje su danas niže za oko 10