Šta sledi za NIS: Licenca produžena, bliži se rok za konačan dogovor

Produžetak operativne licence američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) Naftnoj industriji Srbije za 60 dana, do 16. juna, dolazi u jeku pregovora o mogućoj promeni vlasništva.

Broker Branislav Jorgić kaže za RTS da se produžetak licence za rad NIS-a ocenjuje kao pozitivan signal, ali ne i konačna potvrda da je proces promene vlasništva priveden kraju. "Završetak posla može se očekivati tek nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, dok najavljeni dolazak delegacije MOL grupe u Srbiju ukazuje na pokušaj da se pregovori ubrzaju i finalizuju", ističe Jorgić. Ipak, kako navodi, i nakon eventualnog potpisivanja ugovora, predstoji više ključnih