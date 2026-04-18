U pucnjavi u Kijevu poginulo pet osoba, napadač ubijen

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je muškarac naoružan automatskom puškom na ulicama i u jednom supermarketu u Kijevu ubio pet osoba, kao i da je policija ubila napadača.

"Trenutno je deset ljudi hospitalizovano sa ranama i povredama. Svi dobijaju neophodnu medicinsku negu. Četiri taoca su spašena. Računamo na brzu istragu. Istražitelji Nacionalne policije i Službe bezbednosti Ukrajine rade", rekao je Zelenski u objavi na telegramu, prenosi Unian. Zelenski je dodao da je naložio ministru unutrašnjih poslova i šefu Nacionalne policije Ukrajine "da javnosti dostave sve proverene informacije o ovom slučaju". Gradonačelnik Kijeva