Evropske demokrate o intervenciji policije na Medicinskom fakultetu: Je l’ to tvoj dijalog, Vučiću?

Povodom noćašnje intervencije policije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, posle izbora za Studentski parlament, Evropske demokrate su na Iksu navele da Evropa “veruje u konfrontaciju kroz ideje, a ne kroz silu”. “Kada policija upadne na univerzitet i napadne studente, nešto dublje je slomljeno.

U Beogradu, na slikama se vidi represija tamo gde bi dijalog trebalo da vodi. Vučiću, da li je ovo debata koju želiš? Palice na ulicama umesto argumenata na bini”, upitala je ta panevropska centristička partija. Uz sliku predsednika Srbije s natpisom “Je l’ to tvoj dijalog, Vučiću?”, Evropske demokrate su ga pozvale da se suoči sa Gocijem u otvorenoj debati “ako ima odgovore”, navodeći da demokratija ne znači “nametnutu tišinu, već glasove koji se čuju”. U drugoj