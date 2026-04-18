Kumva i Džebet sa novim rekordima pobednici polumaratona

Kenijci Frensis Abong Kumva i Valentina Džebet pobednici su i novi rekorderi polumaratonske trke održane u okviru 39. Beogradskog maratona.

Start trke bio je tačno u 9.00. Stazu dugu 21 kilometar, ulicama glavnog grada Srbije, na novoj trasi, Kumva je savladao u vremenu 1:00,47. Prethodni najbolji rezultat bio je vlasništvo Kenijca Mvangija iz 2008 – 1:02,51. Kumva se odvojio od rivala već negde oko desetog kilometra i na kraju stigao do ubedljive pobede. Mesta na postolju su zauzeli njegovi sunarodnici Kenedi Kimutai Kaptila, koji je bio drugi sa rezultatom – 1:02,26, dok je na trećem mestu završio