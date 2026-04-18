Lavrov: Zelenski laže i nastaviće da laže; Kijev pita: Zašto se Putin krije

Rat u Ukrajini – 1.515. dan. Ukrajinski dronovi pogodili su dva industrijska grada na obali Volge, kao i luku na Baltičkom moru blizu Sankt Peterburga koja izvozi naftne derivate. SBU tvrdi da je pogodila tri ruska broda na Krimu. Zbog ruskog udara na energetski objekat u Černigovskoj oblasti, bez struje je 380.000 ljudi.

Pucnjava u Kijevu, šestoro mrtvih, 15 ranjenih Muškarac sa automatskom puškom otvorio je vatru na ljude na ulici u Golosevskom kijevskom okrugu, a kasnije je ušao u supermarket gde je prisutne uzeo za taoce. Poginule je šest osoba, 15 je ranjeno, među kojima i dete. Četiri taoca iz supermarketa su spasena. Napadač je likvidiran. (Ukrinform, Unijan) Opširnije Kraće Lavrov: Uskoro ćete postati "koalicija nevoljnih" Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov