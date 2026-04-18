Moskva: Ukrajina napala luku na Baltičkom moru; Kijev: Rusi gađali elektranu u Černigovu

Rat u Ukrajini – 1.515. dan. Ukrajinski dronovi pogodili su dva industrijska grada na obali Volge, kao i luku na Baltičkom moru blizu Sankt Peterburga koja izvozi naftne derivate. Nakon što su ruske snage tokom noći granatirale elektroenergetski objekat u Černigovskoj oblasti, 380.000 ljudi je ostalo bez struje.

Lavrov: Zapad želi da Ukrajina postane okidač globalne pretnje Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da Zapad nastoji da Ukrajina postane "okidač globalne pretnje". Lavrov je na Antalijskom diplomatskom forumu, ocenio da ratovi koji se trenutno odvijaju u svetu nisu bili deo planova Rusije, već da su ih, kako je naveo, pripremali oni koje je Moskva ranije nazivala "zapadnim partnerima", prenosie RIA novosti. Lavrov je izjavio da ukrajinski