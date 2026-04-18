Obradović: Očekuje nas težak mini ciklus, žao mi je što ABA liga nije imala razumevanja

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je pred utakmicu poslednjeg, osmog kola Top 8 faze ABA lige da njegovu ekipu očekuje težak mini ciklus mečeva i dodao da mu je žao što rukovodstvo takmičenja nije imalo razumevanja da odloži duel protiv Partizana.

Košarkaše Crvene zvezde u nedelju od 19.30 časova gostovati Partizanu u Beogradskoj areni. Crveno-beli će zatim u utorak gostovati Barseloni u plej-inu Evrolige. "Očekuje nas izuzetno težak mini ciklus, dve utakmice u rasponu od samo tri dana. Iskreno mi je žao što ABA liga nije imala sluha i razumevanja za naš zahtev da se ova utakmica odloži jer verujem da je naš plasman u doigravanje Evrolige svojevrsni benefit i dobra slika i za ABA ligu. Tako je bilo ranije,