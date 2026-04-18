Održana trka na 10 kilometara u okviru Beogradskog maratona, najbrži Rus Jurij Kotov

Održana je trka na 10 kilometara u okviru dvodnevnog Beogradskog maratona, a u njoj je učestvovalo preko 5.000 takmičara.

Na novoj trasi najbrži u muškoj konkurenciji bio je Rus Jurij Kotov sa vremenom 30,52 minuta minuta. Srebrna medalja pripala je njegovom sunarodniku Vjačaslevu Sokolovu sa 31,29 minuta, dok je bronza završila oko vrata Sergeja Kostića iz Srbije (32,39). Teodora Simović iz Srbije bila je najbrža u ženskoj konkurenciji sa 35,44 minuta. Drugo mesto osvojila je Rumunka Lilijana Dragomir (36,06), dok je treća pozicija pripala još jednoj Srpkinji Neveni Jovanović